Judicializan a conductor tras atropello que dejó a peatón en estado crítico

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Héctor Manuel N., de 29 años, quedó a disposición de un juez luego de que transcurrieran 48 horas de su detención sin que se alcanzara un acuerdo con los familiares del peatón lesionado en un atropello ocurrido en el ejido Piedras Negras.

El lesionado, Emilio Baltazar Fuente, de 57 años, permanece hospitalizado en estado crítico y bajo atención en terapia intensiva.

Acciones de la autoridad

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que, al cumplirse las 48 horas de la detención y no concretarse un acuerdo entre las partes, el Ministerio Público determinó judicializar el caso.

Ahora será un juez quien determine la situación legal del conductor durante la audiencia correspondiente, explicó el funcionario.

Estado de salud del lesionado

En tanto, Emilio Baltazar Fuente continúa en terapia intensiva y su estado de salud es reportado como crítico. La Fiscalía espera que evolucione favorablemente para estar en condiciones de recabar su declaración e incorporarla a la carpeta de investigación.