Exhiben las lluvias descuido de arroyos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A 107 días de la intensa lluvia registrada el 15 de junio, los arroyos de Piedras Negras permanecen bajo observación ante la falta de un informe municipal público que detalle las labores de limpieza y desazolve realizadas después de la contingencia.

Ese día, Piedras Negras recibió entre 6.9 y ocho pulgadas de lluvia en apenas dos o tres horas. La emergencia activó el Plan DN-III-E, obligó al cierre de arroyos y vados y provocó la evacuación de familias de Las Argentinas ante el incremento del arroyo El Soldado.

En Las Haciendas, Hacienda La Luna y El Edén se reportaron anegaciones de hasta medio metro. Durante la contingencia, el alcalde Jacobo Rodríguez reconoció que los cauces iban "al tope" y anticipó que, una vez que descendiera el agua, comenzarían las labores de limpieza.

Desde entonces han transcurrido 107 días, periodo en el que también se presentó la canícula, una etapa del estío que suele registrar menores precipitaciones en la región y que ofrecía una ventana para trabajar con maquinaria en los cauces, retirar azolve, maleza y residuos, así como realizar labores preventivas.

Sin embargo, no existe un informe municipal público que permita conocer, cauce por cauce, cuánto material fue retirado, cuántos kilómetros fueron intervenidos, qué trabajos se realizaron y cuándo concluyeron.

El comportamiento meteorológico de esta frontera tampoco resulta desconocido. Los meses de abril, mayo y junio, así como septiembre y octubre, concentran episodios de tormentas asociados con el choque de aire cálido y sistemas frontales fríos.

¿Qué se sabe sobre la limpieza de arroyos?

En este contexto se registraron fenómenos como el tornado ocurrido en Acuña en mayo de 2015 y el de Villa de Fuente, en abril de 2007. El domingo pasado, además, se reportó la formación de un vórtice al norte de Acuña, como muestra de las condiciones de inestabilidad que pueden presentarse nuevamente en el norte de Coahuila.

La temporada de lluvias intensas, por tanto, forma parte de las condiciones meteorológicas que enfrenta la región.

Piedras Negras está atravesada por cauces urbanos como El Soldado, El Tornillo, Primavera y Chapultepec. Durante la lluvia del 15 de junio, estos conductos naturales recibieron un volumen extraordinario de agua y evidenciaron su capacidad límite.

Después de un temporal de esa magnitud, los lechos de los arroyos pueden acumular lodo, ramas, escombro y basura. La permanencia de estos materiales reduce el espacio disponible para conducir el agua y puede convertirse en un factor de riesgo ante una nueva lluvia intensa.

Por ello, las labores de prevención no terminan cuando desciende el nivel del agua.

El Ayuntamiento ha referido la participación de cuadrillas de Imagen Urbana y la posible adquisición de maquinaria. Sin embargo, esas menciones no permiten acreditar que entre junio y septiembre se haya ejecutado un programa permanente de desazolve conforme a lo anunciado después de la contingencia.

¿Qué acciones se han tomado desde la emergencia?

La respuesta tendría que estar documentada mediante volúmenes retirados, tramos intervenidos, fechas, maquinaria utilizada y trabajos concluidos.

Con el regreso de las lluvias intensas, la condición de los propios cauces permitirá verificar cuánto material fue retirado y qué tan avanzada quedó la limpieza anunciada después de la inundación de junio.

107 días después, la pregunta ya no es solo cuánto llovió, sino cuánto se hizo mientras hubo tiempo para prepararse.