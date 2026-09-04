Camioneta cae en profunda zanja y deja a adulto mayor lesionado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una camioneta cayó en una zanja abierta en la colonia Buenos Aires, presuntamente debido a la falta de señalización y medidas preventivas en una obra del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), lo que dejó a un adulto mayor lesionado y provocó cuantiosos daños materiales en el vehículo.

El percance ocurrió sobre la calle Sexta, entre avenida Principal y 20 de Noviembre, cuando la camioneta en la que viajaba el hombre cayó al interior de una profunda zanja abierta por el organismo operador.

El accidente y sus consecuencias

De acuerdo con vecinos del sector, el área no contaba con cinta de precaución ni señalamientos que advirtieran sobre la presencia de la excavación. También señalaron que, al momento del accidente, no había personal de SIMAS trabajando ni resguardando el frente de obra.

El impacto dejó al conductor inconsciente, por lo que fue auxiliado por paramédicos y trasladado de urgencia al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica.

Reacciones de la comunidad

Habitantes de la zona manifestaron su preocupación y denunciaron que la presencia de zanjas abiertas sin señalización representa un riesgo constante en distintas colonias. Consideraron que la situación refleja deficiencias en la planeación y ejecución de algunas obras públicas.

El accidente vuelve a colocar bajo escrutinio la operación de SIMAS, organismo que se encuentra bajo la responsabilidad de la administración municipal encabezada por el alcalde Jacobo Rodríguez.

Demandas a las autoridades

Los colonos demandaron a las autoridades reforzar de inmediato las medidas de seguridad en los frentes de trabajo, así como señalizar y resguardar adecuadamente las excavaciones para reducir el riesgo de nuevos accidentes.