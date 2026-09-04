Necropsia descarta descarga eléctrica y revela infarto en trabajador fallecido

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La necropsia practicada a un trabajador que falleció mientras realizaba labores de electrificación en el ejido Piedras Negras descartó que una descarga eléctrica haya provocado su muerte y estableció como causa un infarto.

La víctima fue identificada como José Antonio López Flores, de 44 años, quien la tarde del jueves se encontraba realizando trabajos en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Benito Juárez, en el sector ejidal.

La necropsia confirma la causa de muerte

De acuerdo con las primeras diligencias, el trabajador instaló una escalera en un poste donde se encuentran cables de alta tensión para efectuar labores de electricidad en una vivienda particular. En determinado momento quedó suspendido del poste debido a que portaba un arnés.

La situación generó la movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia, pues inicialmente se presumió que el hombre había sufrido una descarga eléctrica al encontrarse en contacto con los cables de alta tensión.

El cuerpo fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense, donde se le practicó la necropsia de ley para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

Resultados de la investigación

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte, explicó que los resultados de los estudios periciales permitieron descartar la electrocución como causa de muerte.

Detalló que durante la necropsia no se encontró un punto de contacto y salida que permitiera establecer que una descarga eléctrica hubiera provocado el fallecimiento.

En cambio, los médicos determinaron que López Flores sufrió un infarto mientras realizaba las labores de electricidad, lo que derivó en su muerte en el sitio donde fue localizado.

El funcionario precisó que el arnés que utilizaba el trabajador fue lo que permitió que permaneciera suspendido del poste después de sufrir el episodio cardiaco.

Investigación en curso

Como parte de las diligencias realizadas dentro de la carpeta de investigación, también se practicaron estudios de toxicología, cuyo resultado fue positivo al consumo de sustancias tóxicas, información que quedó asentada en el expediente.

La Fiscalía señaló que, hasta el momento, no existe una persona a quien se atribuya responsabilidad por estos hechos, por lo que el fallecimiento quedó registrado como un caso de fuerza mayor.

Con los resultados de la necropsia y los dictámenes periciales, las autoridades establecieron que la muerte no estuvo relacionada con una descarga eléctrica, como se había considerado inicialmente.