Necropsia descarta golpe de calor como causa de muerte en Los Espejos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó este viernes que la muerte de un hombre registrada la tarde del jueves en la colonia Los Espejos fue consecuencia de una insuficiencia cardiaca, por lo que hasta el momento no existen elementos para atribuir el fallecimiento a un golpe de calor, como se presumió de manera preliminar.

La víctima fue identificada como Reynaldo González Rosales, de 38 años, quien se desplomó cuando caminaba junto con su cuñado sobre la calle Granate. Ambos se dirigían a una chatarrera para vender diversos objetos que habían recolectado en distintos puntos de la ciudad.

Tras el reporte de emergencia, alrededor de las 18:00 horas del jueves, elementos del Departamento de Bomberos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades ministeriales.

Detalles confirmados

Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley, debido a que el fallecimiento ocurrió en la vía pública. El estudio forense determinó que la causa del deceso fue una insuficiencia cardiaca relacionada con una condición patológica.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que, si bien la persona permaneció expuesta a las altas temperaturas mientras caminaba por la vía pública, esa circunstancia no permite establecer que el calor haya sido la causa directa de la muerte.

Contexto de la situación

El funcionario agregó que en los últimos días se han registrado tres fallecimientos de personas en la vía pública y, en todos los casos, las necropsias han concluido que las causas estuvieron relacionadas con padecimientos del corazón, sin que se haya acreditado que las altas temperaturas fueran el origen directo de los decesos.