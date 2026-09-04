Cateo en Lomas del Norte deja droga, cartuchos y cámaras de videovigilancia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un cateo ejecutado por autoridades estatales y federales en una vivienda de la colonia Lomas del Norte permitió el aseguramiento de droga, cartuchos útiles y equipo de videovigilancia, como parte de una investigación por presuntas actividades ilícitas.

La diligencia fue realizada la noche del jueves por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil Coahuila y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un domicilio ubicado sobre la calle Primera, entre las calles A y B, tras obtener una orden judicial.

Durante la inspección, los agentes localizaron dos bolsas que contenían hierba seca y verde con características similares a la marihuana, además de otra bolsa con una sustancia granulada cuyas características corresponden presuntamente a la droga conocida como cristal.

En el inmueble también fueron asegurados siete cartuchos útiles de distintos calibres, así como dos cámaras de videovigilancia. Los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público para su incorporación a la carpeta de investigación y la práctica de los dictámenes periciales correspondientes.

Acciones de la autoridad

De manera preliminar, las autoridades analizan una posible relación entre el domicilio cateado y Adislao Eduardo "N", de 35 años, detenido recientemente tras una persecución policiaca que concluyó en las inmediaciones del Puente Internacional Número Dos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado públicamente cuál sería el vínculo entre el detenido y el inmueble intervenido.

Detalles confirmados

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que el cateo deriva de una línea de investigación relacionada con la presunta existencia de narcóticos y otros hechos ilícitos, por lo que las indagatorias continuarán para identificar a los propietarios del inmueble y determinar las responsabilidades que correspondan.

Asimismo, advirtió que las personas que impidan o agredan a los agentes durante el cumplimiento de una orden judicial pueden ser detenidas por ejercer violencia contra la autoridad. Señaló que los elementos de seguridad están facultados para emplear la fuerza en la medida necesaria para garantizar el desarrollo de las diligencias y evitar la impunidad.