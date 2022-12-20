Cantan villancicos para el ‘CAM 40’

NAVA, COAH. - En coordinación con el DIF Municipal se realizó una emotiva y bonita posada para todos los estudiantes del Centro de Atención Múltiple número 40, este evento se realizó en las instalaciones del salón la bodega.

Con disfraces los estudiantes recitaron bellos villancicos. La presentación se realizó frente al personal del DIF, docentes del plantel y padres de familia.

“Estos niños y niñas nos contagiaron de alegría, emoción y ternura con sus lúcidas participaciones, ya se respira las fechas navideñas; presentaron los tradicionales villancicos para todo el personal del DIF, docentes del plantel y padres de familia”, declaró el presidente honorario del DIF, Mario Montoya.