Padre descubre a su hijo con su madrastra en la colonia CROC

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por un joven de 25 años contra su propio padre, Benito "N.", de 48, por violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial.
De acuerdo con la querella, el incidente ocurrió hace algunos días en un domicilio ubicado sobre la calle Rosa María Riojas, en la colonia CROC, cuando el padre sorprendió a su hijo con su madrastra, lo que desencadenó una discusión que rápidamente escaló a los golpes.
Posteriormente, Benito "N." intentó arrollar a su hijo y provocó daños en la vivienda antes de huir del lugar.
El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se liberó un mandamiento judicial, se cumplimentó la orden de aprehensión y el presunto agresor fue asegurado y puesto a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica durante la audiencia inicial.