Padre descubre a su hijo con su madrastra en la colonia CROC

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por un joven de 25 años contra su propio padre, Benito "N." , de 48, por violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial .

De acuerdo con la querella , el incidente ocurrió hace algunos días en un domicilio ubicado sobre la calle Rosa María Riojas , en la colonia CROC , cuando el padre sorprendió a su hijo con su madrastra , lo que desencadenó una discusión que rápidamente escaló a los golpes .

Posteriormente, Benito "N." intentó arrollar a su hijo y provocó daños en la vivienda antes de huir del lugar.