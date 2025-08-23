Consignan a automovilista tras persecución y choque en la 57

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre que protagonizó una persecución policiaca desde el municipio de Nava hasta Piedras Negras fue consignado ante un juez penal por el delito de daños, luego de impactar la camioneta que conducía contra otro vehículo sobre la carretera 57.
El individuo viajaba a bordo de una GMC Acadia gris con placas de la UCD, la cual habría sido reportada como robada, motivo por el cual intentó huir de la Policía en Nava.
Al solicitar apoyo a elementos de la delegación Venustiano Carranza, se colocó una barricada sobre la vía federal; sin embargo, el conductor brincó el camellón central e ingresó en sentido contrario, hasta chocar contra otra unidad.
Pese al accidente, el hombre trató de escapar, pero fue detenido y turnado ante el Ministerio Público. De acuerdo con la Fiscalía, la consignación se realizó únicamente por daños, ya que aún no se ha confirmado que la camioneta fuera efectivamente robada.