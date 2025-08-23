Consignan a automovilista tras persecución y choque en la 57

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre que protagonizó una persecución policiaca desde el municipio de Nava hasta Piedras Negras fue consignado ante un juez penal por el delito de daños , luego de impactar la camioneta que conducía contra otro vehículo sobre la carretera 57 .

El individuo viajaba a bordo de una GMC Acadia gris con placas de la UCD , la cual habría sido reportada como robada , motivo por el cual intentó huir de la Policía en Nava .

Al solicitar apoyo a elementos de la delegación Venustiano Carranza , se colocó una barricada sobre la vía federal; sin embargo, el conductor brincó el camellón central e ingresó en sentido contrario, hasta chocar contra otra unidad.