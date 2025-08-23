Motín con machetes y pedradas deja policías heridos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Lo que inició como un reporte de robo en la colonia Hacienda La Luna terminó en una riña campal entre vecinos y policías municipales en la colonia El Edén , donde alrededor de 20 personas se enfrentaron con piedras y machetes .

El incidente ocurrió la noche del 22 de agosto , cuando a las 22:08 horas , el sistema de emergencias 911 recibió una denuncia por el robo de objetos en un domicilio. Al acudir, los oficiales fueron informados por una vecina sobre una riña activa en los alrededores.

Al desplazarse al cruce de las calles Fructuoso García y San Joel , los policías se encontraron con un motín . Las primeras unidades fueron recibidas con pedradas y golpes , lo que dejó a varios elementos lesionados .

Debido a la superioridad numérica de los agresores, se solicitó apoyo de refuerzos y se realizaron disparos al aire con carácter disuasivo , lo que permitió dispersar a la multitud y restablecer el orden en la zona.

El saldo fue de seis personas detenidas , quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público , junto con un vehículo asegurado que intentó obstaculizar el traslado de los arrestados.