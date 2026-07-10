Va segundo implicado por robo a comedor en Valle de las Flores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las investigaciones por el robo registrado en un comedor comunitario de la colonia Valle de las Flores derivaron en la captura de un segundo presunto participante, quien ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

De acuerdo con información proporcionada por el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, se trata de José Everardo N., cuya situación jurídica será definida durante la audiencia inicial correspondiente.

El funcionario explicó que la detención se realizó como resultado de las diligencias emprendidas tras la denuncia por el robo de un refrigerador y diversos objetos sustraídos del inmueble de asistencia social.

Detalles de la detención

Previamente, por estos mismos hechos, fue detenido Marco Antonio N., alias "El Pelón", de 34 años. Sin embargo, durante su audiencia inicial, el juez determinó que enfrentara el proceso en libertad, sujeto a medidas cautelares y bajo las reservas de ley.

Entre las condiciones impuestas por la autoridad judicial se encuentra la obligación de acudir periódicamente a firmar ante la instancia correspondiente mientras continúa el procedimiento legal.

Continuación de las investigaciones

Las autoridades ministeriales señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer completamente la participación de los involucrados y determinar las responsabilidades que correspondan.