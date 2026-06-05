Detienen a "La Totis" por asalto en abarrotes en la Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras varios meses de investigación, agentes de la Agencia de Investigación Criminal lograron la captura de una mujer acusada de participar en un robo cometido en una tienda de abarrotes de la colonia Lázaro Cárdenas.

La detenida fue identificada como Rosa Esperanza N., de 23 años, alias "La Totis", quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo con intimidación.

Las autoridades establecieron que el atraco ocurrió en diciembre de 2025, cuando la presunta responsable llegó al establecimiento comercial ubicado en la calle Lázaro Cárdenas y, utilizando un arma de juguete, intimidó a la trabajadora del lugar para cometer el robo. Después de obtener el botín, huyó del sector.

Las investigaciones permitieron ubicar a la mujer y cumplimentar el mandamiento judicial durante la noche del jueves.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que la detenida ya fue puesta a disposición de un juez de control, autoridad que resolverá su situación legal durante las próximas audiencias.