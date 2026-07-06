Atacan con manopla a hombre en la colonia Acoros; agresor logra escapar

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre de 33 años fue hospitalizado tras ser atacado con una manopla cuando se dirigía a su domicilio en la colonia Acoros, mientras que el presunto responsable logró escapar antes de la llegada de las autoridades.

La agresión ocurrió la noche del sábado sobre el bulevar Las Flores. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Edgar Alejandro Alonso Martínez, caminaba hacia su vivienda cuando fue interceptada por un sujeto conocido con el apodo de 'El Pecas'.

Según la versión proporcionada a las corporaciones de seguridad, el presunto agresor sacó una manopla metálica y golpeó en repetidas ocasiones a la víctima en la cabeza, provocándole diversas lesiones.

Socorristas de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente trasladaron al lesionado al Hospital General 'Dr. Salvador Chavarría', donde quedó bajo observación médica. Su estado de salud fue reportado como estable.

Acciones de la autoridad

Tras la agresión, el responsable huyó del sitio, por lo que no fue localizado durante el operativo de búsqueda desplegado en el sector.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes tomaron conocimiento de los hechos y orientaron al afectado para que interponga la denuncia correspondiente, con el fin de integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a la identificación y localización del presunto responsable.