Camioneta termina sobre glorieta frente a la Politécnica de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una camioneta tipo pick up terminó sobre la glorieta ubicada frente a la Universidad Politécnica de Piedras Negras, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad durante la madrugada de este domingo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance movilizó a elementos de Tránsito y Vialidad, quienes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras necesarias para retirar el vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente únicamente dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

Detalles confirmados

Las primeras indagatorias apuntan a que una posible distracción del conductor habría provocado que perdiera la trayectoria de circulación e invadiera la glorieta. No obstante, serán las autoridades las que determinen oficialmente las causas del accidente una vez concluida la investigación.