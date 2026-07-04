Captan a Jacobo EN MIAMI; crecen críticas por ABANDONO de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.-

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, fue captado este viernes en Miami, Florida, durante el partido entre Argentina y Cabo Verde de la Copa Mundial 2026, luego de que durante la semana informara que se encontraba fuera de la ciudad realizando gestiones oficiales.

La difusión de imágenes y videos en redes sociales provocó cuestionamientos entre ciudadanos, quienes señalaron una aparente contradicción entre la agenda de trabajo anunciada por el edil y su presencia en un evento deportivo internacional.

Días antes, durante una conferencia de prensa, Rodríguez había señalado que su viaje tendría como objetivo atender reuniones y realizar gestiones en beneficio de Piedras Negras. Incluso, al ser cuestionado sobre la posibilidad de asistir a encuentros mundialistas, aseguró que su prioridad era el trabajo institucional.

Polémica por el viaje del alcalde

La polémica surge en medio de un creciente malestar ciudadano por diversos problemas que persisten en la ciudad. Habitantes han manifestado inconformidad por el estado de las vialidades, las fallas en los sistemas de drenaje, obras pendientes y deficiencias en distintos servicios públicos.

En redes sociales, usuarios cuestionaron que mientras continúan las demandas por una mayor atención a los problemas cotidianos de la población, el alcalde aparezca en un evento deportivo fuera del país.

Reacciones de la ciudadanía

La situación ha reavivado el debate sobre las prioridades de la administración municipal y la necesidad de que las autoridades transparenten sus actividades oficiales, especialmente cuando la ciudad enfrenta rezagos en infraestructura y servicios básicos.

Para diversos sectores ciudadanos, la controversia no radica únicamente en el viaje, sino en la percepción de que Piedras Negras permanece rezagada en temas que demandan atención inmediata, mientras los problemas que afectan a miles de familias continúan sin resolverse.