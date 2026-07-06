Muere hombre arrollado por el tren al intentar cruzar las vías en Nava

NAVA, COAH. – Un hombre de 32 años murió durante la madrugada de este domingo tras ser arrollado por el tren cuando intentaba cruzar las vías férreas en el municipio de Nava.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas, donde Humberto Rodríguez Chávez, conocido con el alias de "La Pinga", había permanecido en un domicilio consumiendo bebidas alcohólicas.

De acuerdo con las primeras indagatorias, al retirarse para dirigirse a su vivienda intentó atravesar las vías del ferrocarril; sin embargo, presuntamente debido a su estado de ebriedad, fue alcanzado por la locomotora, que le provocó lesiones mortales al destrozarle las extremidades.

Al sitio se movilizaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y oficiales de la Policía Preventiva Municipal de Nava, quienes acordonaron el área y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Familiares acudieron al lugar para identificar oficialmente el cuerpo y rindieron su declaración ante las autoridades ministeriales como parte de las diligencias correspondientes.

Tras la integración de los primeros actos de investigación, la autoridad determinó que los hechos correspondieron a un accidente, por lo que, una vez entregado el cuerpo a sus familiares, la carpeta de investigación fue concluida.