Judicializa Fiscalía cinco casos de abuso infantil en julio; todos los presuntos responsables fueron detenidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Durante el mes de julio, la Fiscalía General del Estado judicializó cinco casos de abuso sexual infantil en Piedras Negras, periodo en el que también logró la captura de todos los presuntos responsables, informó Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos.

El funcionario explicó que, en cada una de las carpetas de investigación, se ejecutaron las órdenes de aprehensión correspondientes, por lo que los imputados ya fueron puestos a disposición de un Juez de Control para el desarrollo de las audiencias iniciales.

Indicó que será la autoridad judicial la encargada de resolver la vinculación a proceso de los detenidos, además de determinar las medidas cautelares que deberán cumplir durante el desarrollo de las investigaciones.

Gómez Rodríguez destacó que las cinco víctimas, todas menores de edad, recibieron atención inmediata conforme a los protocolos establecidos por la institución, los cuales contemplan valoraciones médico-legales, atención psicológica especializada y acompañamiento integral para ellas y sus familias.

Añadió que la Fiscalía mantiene la integración de pruebas y dictámenes periciales en coordinación con el Centro de Empoderamiento de la Mujer y PRONNIF Estatal, con el propósito de fortalecer los expedientes y obtener resoluciones condenatorias acordes con la gravedad del delito.

El coordinador de Ministerios Públicos subrayó que el abuso sexual contra menores es considerado un delito grave, por lo que la dependencia mantiene una política de atención prioritaria para garantizar justicia a las víctimas y sancionar a quienes resulten responsables.