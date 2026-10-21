Reactivan caso de homicidio: Capturan otra vez a ´El Caníbal´

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General del Estado reactivó el procedimiento penal contra Néstor Daniel N, alias El Caníbal, luego de que se concediera una apelación que derivó en una nueva orden de aprehensión por su presunta participación en un homicidio ocurrido hace casi 10 años en Piedras Negras.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó este miércoles que agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron el mandamiento judicial y pusieron al detenido a disposición del Ministerio Público.

Detalles del homicidio de Martín Esteban Sánchez Muñoz

El caso corresponde a la muerte de Martín Esteban Sánchez Muñoz, ocurrida el 17 de diciembre de 2016, en el exterior de su vivienda, ubicada en la colonia Villas del Carmen.

Néstor Daniel N ya había sido detenido en enero de 2026 y presentado ante un juez por este mismo crimen. Sin embargo, después de la audiencia, la autoridad judicial descartó que existieran elementos para considerarlo autor material del homicidio y le permitió recuperar su libertad.

Ante esa determinación, el Ministerio Público rechazó la resolución y promovió una apelación para mantener abierta la investigación sobre la posible participación de Néstor Daniel N.

Proceso judicial y apelaciones

La impugnación fue concedida esta semana y dio paso a la nueva orden de captura, con la que las autoridades buscan que el señalado comparezca nuevamente ante la justicia.

Rodríguez Ríos explicó que el siguiente objetivo es obtener la vinculación a proceso y que se imponga la prisión preventiva como medida cautelar, con el argumento de garantizar la presencia del imputado durante el procedimiento penal.

Para este miércoles está prevista la audiencia inicial, en la que se determinará la situación jurídica de Néstor Daniel N.