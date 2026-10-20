Reingresa joven al IMSS tras agravarse por ataque

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Luego de ser dado de alta y regresar a su domicilio, Cristian Alonso Ornelas Escobar, de 20 años, tuvo que ser reingresado al Hospital General de Zona 11 del IMSS debido a complicaciones derivadas de las lesiones que sufrió durante una agresión en el sector Villa Real.

El joven acudió nuevamente al hospital la mañana de este martes, después de presentar vómitos y una descompensación. La Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del caso, informó Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

El reporte médico señala que Cristian Alonso presentó una disminución de la presión arterial relacionada con la pérdida de sangre y una herida penetrante a la altura del pulmón izquierdo. Durante la agresión también recibió un golpe contuso en la cabeza.

Debido a su condición, permanecerá hospitalizado hasta que presente una evolución favorable y pueda recibir el alta médica.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Aguavientos, donde el joven fue atacado con un tubo y un picahielos. Según los primeros datos de la investigación, la agresión habría comenzado por un malentendido, luego de que una mujer presuntamente creyera que Cristian la insultaba mientras caminaba con audífonos y cantaba una canción.

Las autoridades cuentan con información sobre una mujer y un hombre que presuntamente participaron en el ataque. La investigación continúa para establecer sus identidades y esclarecer lo ocurrido.