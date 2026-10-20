Detienen a acusado de violencia familiar

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Un hombre de 35 años, señalado por presunta violencia familiar contra una mujer, fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Piedras Negras, luego de que un juez ordenó su captura.

Edgar Arturo N., conocido como "El Chino", fue localizado sobre la calle Cuauhtémoc, en la Zona Centro, donde los agentes cumplimentaron el mandamiento judicial derivado de una denuncia presentada en su contra.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía Norte Uno, informó que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público y que este martes será presentado ante un juez para la audiencia en la que se definirá si es vinculado a proceso.

La representación social buscará formular la imputación y solicitar una medida cautelar que garantice que el acusado permanezca sujeto al procedimiento, además de prevenir posibles riesgos para la víctima.

El funcionario señaló que, por instrucción del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montaño, se mantiene el seguimiento de las carpetas de investigación hasta su conclusión, con especial atención en los casos relacionados con violencia de género.

Rodríguez Ríos también exhortó a las mujeres que sufren agresiones en sus relaciones de pareja o dentro de su entorno familiar a presentar las denuncias correspondientes y buscar apoyo para romper el ciclo de violencia, antes de que las agresiones lleguen a consecuencias mayores.