Grave enfermera tras volcadura en Hidalgo

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una fractura de cráneo y un traumatismo craneoencefálico severo mantienen en estado crítico a Renee Leticia Aguilera Barrientos, enfermera de la Jurisdicción Sanitaria 01, quien resultó lesionada junto con otras tres trabajadoras de la salud en una volcadura ocurrida en la Carretera Federal 2, en el municipio de Hidalgo.

La mujer permanece hospitalizada en el Hospital General Salvador Chavarría, en Piedras Negras, mientras que Angélica de Jesús González, Elizabeth Zapata Ochoa y Daniela Ortega Botello, quienes también viajaban en la unidad, fueron reportadas estables y fuera de peligro.

Detalles del accidente

Las cuatro enfermeras, adscritas a la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras, se dirigían a brindar atención médica como parte del programa Grupo de Ayuda Mutua para Adultos Mayores cuando ocurrió el accidente, durante este martes.

De acuerdo con el reporte recibido por la Fiscalía General del Estado, el vehículo perdió el control cuando intentaba incorporarse a la circulación y volcó al menos cuatro veces, hasta quedar con los cuatro neumáticos hacia arriba.

Investigación en curso

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, informó que la Guardia Nacional, División Caminos, notificó sobre el percance, por lo que se inició una investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió.

Las autoridades deberán esclarecer cómo se produjo la pérdida de control de la unidad, en la que las cuatro ocupantes sufrieron lesiones de distinta gravedad.