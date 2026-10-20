Detectan arma en cruce y detienen a dos mujeres

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Dos mujeres quedaron a disposición del Ministerio Público Federal luego de que autoridades detectaran un arma de fuego calibre .22 y cartuchos en el vehículo en el que intentaban ingresar a México desde Eagle Pass, Texas.

El aseguramiento ocurrió durante una revisión aduanera en el Puente Internacional II, en Piedras Negras, cuando Wendy "N" y Paula "N" viajaban en una camioneta Chevrolet modelo 2003.

De acuerdo con el informe, los elementos de la aduana localizaron el arma y la munición durante la inspección del vehículo en territorio mexicano, por lo que intervino la Guardia Nacional y ambas mujeres fueron detenidas.

Tras el aseguramiento, las dos ocupantes, la camioneta y los objetos localizados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que dará seguimiento a la investigación por la probable comisión de delitos relacionados con la posesión, portación e ingreso ilegal de armas de fuego.

El caso será turnado ante la autoridad judicial correspondiente, que determinará la situación jurídica de las detenidas conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.