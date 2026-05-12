Investiga Fiscalía posible relación de detenidos con más robos a viviendas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras las denuncias presentadas por habitantes afectados por robos a vivienda, agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron diversas acciones que derivaron en la captura y judicialización de varias personas presuntamente involucradas en estos delitos.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, dio a conocer que las detenciones fueron resultado de las investigaciones integradas por el Ministerio Público, derivadas de denuncias ciudadanas.

Entre los detenidos se encuentra Juan Jesús N., de 27 años, señalado por el robo cometido en una casa habitación de la colonia Chapultepec.

De igual forma, Ana Patricia N., de 25 años, y Luis Enrique N., de 28 años, fueron arrestados por su presunta participación en un robo ocurrido en la colonia Presidentes Tres.

Además, José Ángel N., de 22 años, fue presentado ante la autoridad judicial por un caso de robo registrado en un domicilio ubicado en la calle Palmito, en la colonia Villas del Carmen.

Detalles confirmados

Las autoridades indicaron que todos los imputados permanecen a disposición de un juez mientras se desarrolla el proceso legal y se determina su situación jurídica.

El delegado de la Fiscalía añadió que los señalados continúan bajo investigación para establecer si tienen relación con otros robos denunciados previamente, por lo que podrían enfrentar más procesos penales en caso de comprobarse su participación.