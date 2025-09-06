Culpa SIMAS al municipio y al exsubgerente operativo por falta de agua

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera, responsabilizó al municipio y al exsubgerente operativo de la dependencia, Ricardo Aguirre, por los problemas de falta de agua y baja presión que han afectado a miles de usuarios en diversas colonias desde la semana pasada, y nuevamente este fin de semana.

Menera aseguró que las fallas se deben a decisiones erróneas en la instalación de bombas y a trabajos mal ejecutados por parte del personal municipal. "La semana pasada, de ocho bombas que pidió el municipio, trajeron dos. Pusieron una que trabajó a medianoche y se descompuso. Se mandó a reparar, funcionó un día y volvió a fallar", explicó.

El gerente añadió que los nuevos problemas se derivan de una instalación deficiente realizada el jueves, cuando se colocó una bomba sin asegurar y se inició una obra de adaptación que lleva más de 24 horas sin concluir. "Ni siquiera está soldado el tubo. Tienen más de 24 horas haciéndose patos los que están haciendo la obra, dirigidos por Ricardo Aguirre, que fue despedido por mí", acusó.

Cuestionado sobre cuándo se restablecerá el servicio, Menera fue tajante al señalar que la responsabilidad recae en el municipio. "Quien debería dar la cara es el municipio, ellos están dirigiendo la obra", sentenció.