PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General de Justicia mantiene abierta una investigación contra una pareja detenida en posesión de diversas dosis de cristal y marihuana, luego de ser localizada a bordo de un vehículo en el sector de Villa de Fuente.

El Ministerio Público cuenta con un plazo legal de 48 horas para integrar la carpeta y determinar la situación jurídica de los detenidos, identificados como Zenaido N., de 60 años, y San Juanita N., de 58.

Detalles de la detención

Luis Julián Valdez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que se realizan los dictámenes correspondientes y las diligencias necesarias para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Explicó que la investigación se inició por hechos que la ley señala como el delito de posesión de narcóticos y que, por el momento, permanece en una etapa preliminar.

Proceso de investigación

El funcionario señaló que se están reuniendo los datos de prueba necesarios para sustentar una posible judicialización del expediente, procedimiento que permitiría llevar el caso ante un juez.

La situación jurídica de ambos detenidos se definirá en una audiencia inicial, una vez que el Ministerio Público concluya las diligencias correspondientes y determine lo procedente conforme a derecho.