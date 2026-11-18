PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 recibió un nuevo lote de 4 mil 500 dosis de vacunas contra la influenza, como parte de la campaña de inmunización que mantiene la Secretaría de Salud de Coahuila para prevenir enfermedades durante la temporada invernal.

El titular de la dependencia, Roberto Baeza Díaz, informó que también se cuenta con biológicos contra COVID-19 y neumococo, por lo que exhortó a la población, particularmente a las personas mayores de 50 años, a acudir a los centros de salud para recibir las vacunas correspondientes.

Vacunación contra COVID-19 y neumococo

"Es una vacunación permanente contra influenza, COVID y ahorita tenemos contra neumococo. También hacemos la invitación a la población de 50 años para arriba; la indicación es que se la pongan", señaló.

Explicó que la vacuna contra el neumococo protege contra más de 13 serotipos de esta bacteria, lo que contribuye a prevenir infecciones y complicaciones, especialmente entre los sectores de mayor vulnerabilidad ante las enfermedades respiratorias.

Baeza Díaz detalló que también recibieron vacunas contra COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y Moderna, con lo que se mantiene disponible la inmunización contra este padecimiento. Por otra parte, indicó que continúa la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), dirigida a niñas y niños de cuarto y quinto grado de primaria.

Precisó que los padres de familia pueden llevar a sus hijos a los centros de salud para recibir la dosis, aunque también se realizan jornadas directamente en los planteles educativos, previa información y coordinación con los padres de familia.

Acceso a la vacuna BCG para recién nacidos

Asimismo, informó que se mantiene la aplicación de la vacuna BCG, dirigida a recién nacidos, luego de que durante los primeros meses del año se registrara escasez de este biológico.

Para facilitar su acceso, los lunes se realizan jornadas de vacunación en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", mientras que los miércoles se aplica en el Centro de Salud Mundo Nuevo.

El funcionario reiteró el llamado a la población para completar sus esquemas de vacunación y aprovechar la disponibilidad de los distintos biológicos en las unidades médicas de la jurisdicción.