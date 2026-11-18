PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Ante el riesgo de proliferación del mosquito transmisor del dengue tras las recientes lluvias registradas en la localidad, la Jurisdicción Sanitaria 01 exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas desde sus hogares, principalmente mediante la eliminación de agua estancada en patios, recipientes y cualquier espacio al aire libre.

Importancia de la participación ciudadana en la prevención del dengue

El jefe de la dependencia, Roberto Baeza Díaz, señaló que estas acciones buscan evitar la formación de criaderos del mosquito, particularmente después de las precipitaciones que dejaron acumulaciones de agua en distintos puntos de la ciudad.

El funcionario destacó que la participación ciudadana es fundamental para complementar las labores que mantienen las autoridades sanitarias, entre ellas fumigación, termonebulización y abatización.

Medidas permanentes para evitar criaderos de mosquitos

Por ello, insistió en la importancia de mantener limpios los patios, terrenos y espacios abiertos, además de retirar recipientes u objetos donde pueda acumularse agua, a fin de eliminar posibles criaderos y reducir el riesgo de transmisión del dengue.

Asimismo, llamó a la comunidad a no bajar la guardia y mantener estas medidas de manera permanente, especialmente durante los días posteriores a las lluvias.