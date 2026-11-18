PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una mochila con 117 envoltorios de una sustancia con características similares al cristal llevó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a detener a un hombre de 46 años en el sector Villa de Fuente.

El detenido, identificado como Luis Ángel N., quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común, que inició una investigación por el probable delito de posesión de narcóticos.

Detalles de la detención

Luis Julián Valdez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que la detención ocurrió durante los recorridos de vigilancia que realizan agentes investigadores en distintos puntos de Piedras Negras, por instrucciones del fiscal general.

Explicó que el hombre transportaba una mochila en la que fueron encontrados los 117 envoltorios, cuyo contenido será sometido a dictámenes periciales para determinar el tipo de narcótico y establecer la cantidad asegurada.

Proceso legal y siguientes pasos

El funcionario precisó que el caso se encuentra dentro del plazo legal de 48 horas para la integración inicial de la carpeta de investigación, periodo en el que se desarrollan las primeras diligencias y se recaban elementos para definir la situación jurídica del detenido.

Como parte de las indagatorias, también se solicitará el apoyo de la Unidad de Medidas Cautelares para conocer las circunstancias personales del investigado, además de verificar si cuenta con antecedentes penales o está relacionado con otras carpetas de investigación.

Valdez señaló que, una vez reunidos los elementos necesarios, el Ministerio Público determinará si existen condiciones para ejercer acción penal y presentar al detenido ante un juez de control.

En caso de formularse una imputación, será la autoridad judicial la que resuelva, durante las etapas procesales correspondientes, si existen datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso.

Por ahora, Luis Ángel N. permanece a disposición de la autoridad ministerial, mientras se realizan los peritajes y las investigaciones para determinar el curso legal del caso.