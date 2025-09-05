Catean dos casas por narcomenudeo en la Mundo Nuevo y Lázaro Cárdenas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En acciones simultáneas, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno, realizaron este jueves por la mañana dos cateos en distintos puntos de la ciudad, donde aseguraron diversas drogas.

El primer operativo se llevó a cabo alrededor de las 6:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Victoria, en la colonia Mundo Nuevo, también conocida como barrio San Judas. En el lugar, las autoridades localizaron y confiscaron metanfetaminas, marihuana y otros objetos relacionados con actividades ilícitas.

De forma paralela, se ejecutó otro cateo en una vivienda situada en la calle Miguel Garza, en la colonia Lázaro Cárdenas, donde también se decomisaron sustancias ilegales.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia no ha confirmado si hubo personas detenidas durante los operativos. Sin embargo, las indagatorias continúan.

Fuentes ministeriales señalaron que ambas acciones fueron resultado de denuncias anónimas, las cuales derivaron en la integración de carpetas de investigación. A partir de estas, se solicitó a un juez la liberación de órdenes de cateo que permitieron ejecutar los aseguramientos.