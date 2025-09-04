Muere hombre golpeado en la colonia Doctores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ramón , residente de la colonia Doctores , falleció en el Hospital General Salvador Chavarría luego de permanecer internado varios días debido a un traumatismo craneoencefálico , consecuencia de una brutal agresión ocurrida el pasado 20 de agosto en su domicilio.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle Luis Pasteur , donde Ramón fue golpeado violentamente . Aunque no ingresó al hospital de inmediato, su estado de salud se deterioró progresivamente hasta requerir hospitalización, donde finalmente perdió la vida.

Por este ataque, elementos de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a Andrés "N" , quien fue vinculado a proceso por el delito de lesiones gravísimas que ponían en peligro la vida de la víctima.