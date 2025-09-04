Se lanza alcalde Jacobo Rodríguez contra el ICIFED

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En una conferencia de prensa con tono crítico, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez , arremetió contra el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa del Estado (Icifed) , al que acusó de inoperante y de obstaculizar proyectos prioritarios para el municipio.

"Como el Icifed no arregla ni un café, el día de hoy voy a trasladarme a la Ciudad de México porque vamos a visitar el Inifed , que es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa", declaró el edil, visiblemente molesto.

Rodríguez explicó que su viaje a la capital tiene como objetivo presentar directamente un proyecto de techumbres escolares ante el organismo federal, con la esperanza de agilizar su aprobación , supuestamente detenida por la instancia estatal.

Al ser cuestionado sobre si busca una intervención directa de la Federación o una mediación institucional, el alcalde fue tajante:

"Al final del día, todo el recurso viene de la Federación", recalcando que el Inifed tiene facultades para actuar por encima del Icifed.

Además, lanzó una crítica abierta al Gobierno del Estado , al que acusó de omisión ante las necesidades de los municipios:

"En el gobierno estatal saben lo que hablamos aquí todos los días. Tienen un departamento de comunicación, están perfectamente enterados de lo que pasa... y no entiendo qué es lo que ganan", reprochó.