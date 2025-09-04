Cateos en tres colonias de Piedras Negras dejan droga, cámaras y una detenida

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. – Tres cateos realizados la tarde del domingo en distintos sectores de la ciudad derivaron en el decomiso de drogas, equipo de vigilancia y la detención de una mujer, según informó la Fiscalía General de Justicia.
Los operativos se llevaron a cabo en domicilios de las colonias El Edén, San Joaquín y Año 2000, con participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Civil Coahuila y personal del Ejército Mexicano.
En el cateo de la colonia El Edén fue asegurada Bertha Cristina "N", de 36 años, junto con dosis de metanfetaminas y marihuana, además de varias cámaras de seguridad. En las otras dos viviendas también se localizaron estupefacientes, aunque la Fiscalía no ha revelado aún el total exacto de droga incautada.
Las diligencias fueron autorizadas por un juez, luego de denuncias anónimas que alertaron a las autoridades sobre presuntas actividades ilícitas en los inmuebles.
La mujer detenida, los narcóticos y el equipo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las corporaciones mantienen abiertas las investigaciones.