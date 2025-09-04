Cateos en tres colonias de Piedras Negras dejan droga, cámaras y una detenida

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. – Tres cateos realizados la tarde del domingo en distintos sectores de la ciudad derivaron en el decomiso de drogas, equipo de vigilancia y la detención de una mujer , según informó la Fiscalía General de Justicia .

Los operativos se llevaron a cabo en domicilios de las colonias El Edén, San Joaquín y Año 2000 , con participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) , la Policía Civil Coahuila y personal del Ejército Mexicano .

En el cateo de la colonia El Edén fue asegurada Bertha Cristina "N" , de 36 años, junto con dosis de metanfetaminas y marihuana , además de varias cámaras de seguridad . En las otras dos viviendas también se localizaron estupefacientes , aunque la Fiscalía no ha revelado aún el total exacto de droga incautada.

Las diligencias fueron autorizadas por un juez, luego de denuncias anónimas que alertaron a las autoridades sobre presuntas actividades ilícitas en los inmuebles.