Ex policía es vinculado a proceso por intento de feminicidio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. – Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Juan Antonio "N" , ex policía municipal de 32 años, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa , tras atacar con un arma blanca a su pareja sentimental, Claudia Garza , de 30 años.

El hecho ocurrió recientemente en el sector Aeropuerto , de donde el agresor huyó llevándose a sus dos hijos menores . Posteriormente, fue capturado en el municipio de Sabinas y trasladado a Piedras Negras para ser puesto a disposición del Ministerio Público, que judicializó la carpeta de investigación .

Durante la audiencia inicial , el juez consideró que las pruebas eran suficientes para iniciar un proceso penal en su contra y ordenó que el acusado permanezca recluido en el Centro Penitenciario de Piedras Negras , mientras se desahoga la investigación.