Ex policía es vinculado a proceso por intento de feminicidio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. – Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Juan Antonio "N", ex policía municipal de 32 años, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, tras atacar con un arma blanca a su pareja sentimental, Claudia Garza, de 30 años.
El hecho ocurrió recientemente en el sector Aeropuerto, de donde el agresor huyó llevándose a sus dos hijos menores. Posteriormente, fue capturado en el municipio de Sabinas y trasladado a Piedras Negras para ser puesto a disposición del Ministerio Público, que judicializó la carpeta de investigación.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que las pruebas eran suficientes para iniciar un proceso penal en su contra y ordenó que el acusado permanezca recluido en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, mientras se desahoga la investigación.
Se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese tiempo, Juan Antonio "N" continuará bajo resguardo de las autoridades.