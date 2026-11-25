PIEDRAS NEGRAS, COAH: Denuncias anónimas sobre presuntos puntos de distribución de narcóticos llevaron a la Fiscalía General del Estado a intervenir dos viviendas en Piedras Negras, donde fueron aseguradas sustancias con características de marihuana y cristal.

Uno de los cateos se efectuó en un domicilio de la calle Idelfonso Vázquez, en la colonia Mundo Nuevo, donde los agentes localizaron varias dosis de una sustancia identificada preliminarmente como cristal.

La segunda diligencia se desarrolló en la calle Río Lerma, cerca del cruce con Río Nilo, en la colonia Nueva Americana, donde se reportó el aseguramiento de marihuana.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que los operativos se originaron a partir de reportes ciudadanos y permitieron asegurar al menos cinco kilogramos de marihuana en uno de los inmuebles. Aclaró que no se realizaron detenciones durante las diligencias, pues no había personas en las viviendas.

El funcionario indicó que las acciones forman parte de las estrategias de investigación y coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de Gobierno para combatir la venta de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.

Añadió que en lo que va del año se han realizado alrededor de 111 cateos en la Región Norte de Coahuila, mientras que las investigaciones sobre los dos domicilios continúan para establecer quiénes podrían estar relacionados con las actividades denunciadas.