PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Vecinos del sector Villa de Fuente denunciaron la permanencia de una zanja abierta sobre la calle Negrete, en el cruce con Bravo, donde presuntamente el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) realizó trabajos de reparación que quedaron inconclusos desde hace varias semanas.

De acuerdo con los habitantes, la excavación tiene aproximadamente dos metros de diámetro y más de metro y medio de profundidad.

Riesgos de la zanja abierta

Actualmente permanece sin cubrir y únicamente cuenta con cinta amarilla como señalamiento preventivo, situación que consideran insuficiente para advertir del riesgo a quienes transitan por el lugar.

Advirtieron que la falta de señalización adecuada representa un peligro, principalmente durante la noche, cuando la visibilidad disminuye y algún automovilista podría no percatarse de la excavación y caer en ella.

También existe el riesgo para peatones que circulan por ese punto. Los vecinos señalaron que la obra ocupa parte de la vialidad y reduce el espacio de circulación, por lo que los vehículos deben transitar con precaución y compartir el paso en el cruce.

Esta situación, afirmaron, dificulta el tránsito cuando coinciden automóviles que intentan incorporarse desde distintas calles.

Llamado a las autoridades

Ante la falta de conclusión de los trabajos, hicieron un llamado al Gobierno Municipal y al SIMAS para que atiendan el punto, coloquen señalamiento preventivo suficiente y concluyan la reparación, a fin de eliminar el riesgo y restablecer la circulación en condiciones seguras.