PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La delegación local de la Cruz Roja se mantendrá atenta al paso de paisanos por Piedras Negras para brindar atención ante posibles emergencias durante su regreso a México. La institución prevé que el flujo de viajeros comience a incrementarse durante esta semana y registre su mayor actividad en diciembre.

Jesús Arreola, socorrista de la institución, informó que el personal permanecerá en la base para atender los reportes que se reciban y movilizarse en caso de ser necesario. No obstante, señaló que, dependiendo de la demanda, podrían instalarse en algún punto estratégico para facilitar la atención a los viajeros.

Atención a viajeros en puentes internacionales

Explicó que las largas filas registradas en los puentes internacionales ya han generado llamados de auxilio por parte de personas que presentan problemas de salud mientras esperan para cruzar. Incluso, recordó que en uno de estos servicios fue necesario trasladar al paciente hasta la guardarraya, donde se realizó la entrega para continuar con su atención.

Arreola indicó que la Cruz Roja permanecerá pendiente de las necesidades que puedan presentarse durante la temporada de mayor movilidad, a fin de responder oportunamente a los llamados de emergencia.