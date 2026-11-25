PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Ante el pronóstico de bajas temperaturas, elementos de Protección Civil y Bomberos Municipal iniciaron la noche de este martes un operativo de vigilancia para localizar y brindar atención a personas en situación de calle o vulnerabilidad.

El recorrido fue encabezado por el director de la corporación, Ari Antonio Hernández, e incluyó distintos puntos de la ciudad, como los locales de la pulga ubicados sobre la avenida Industrial, frente a Soriana, además de plazas públicas, la Central de Autobuses, centros comerciales y sectores de la periferia.

Operativo de Protección Civil

Durante las acciones, los elementos localizaron a varias personas y les ofrecieron trasladarse al albergue municipal; sin embargo, algunas rechazaron el apoyo y decidieron permanecer en los sitios donde fueron encontradas, al considerar que las temperaturas no descenderían de manera considerable.

Ante esta situación, personal de la corporación continuará los recorridos durante las primeras horas de este miércoles, cuando se prevé que se registren las temperaturas más bajas, para reiterar la oferta de traslado y resguardo.

Albergue Municipal y Llamado a la Comunidad

Protección Civil y Bomberos mantiene habilitado el albergue ubicado en la Estación Central de Bomberos, con capacidad para recibir hasta 50 personas, con el propósito de proteger a quienes se encuentren expuestos a las condiciones de frío.

La corporación exhortó a la población a reportar al número de emergencias 911 la presencia de personas en situación de calle o que enfrenten condiciones de riesgo por las bajas temperaturas, a fin de que puedan recibir atención.