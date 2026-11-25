PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General de Justicia buscará revertir la decisión judicial que permitió recuperar su libertad a Leobardo N, de 28 años, señalado por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual contra una menor de edad en la colonia Tierra y Esperanza.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el Ministerio Público apelará la resolución del juez, al considerar la gravedad del delito investigado y las circunstancias del caso, particularmente por tratarse de una víctima menor de edad.

Explicó que, aunque actualmente no hay una persona detenida, las investigaciones continúan en coordinación con el Centro de Empoderamiento de la Mujer, con el propósito de reunir nuevos datos de prueba que permitan solicitar otra audiencia y buscar la vinculación a proceso del señalado.

Rodríguez Ríos precisó que la carpeta de investigación permanece abierta y que la víctima continúa bajo medidas de protección, mientras la Fiscalía trabaja para fortalecer los elementos de la investigación.