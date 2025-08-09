Catean viviendas y quinta en operativo antidrogas; detienen a dos mujeres

Piedras Negras, Coah. – La lucha contra el narcomenudeo en Piedras Negras se intensificó este fin de semana con un operativo simultáneo que resultó en tres cateos , el aseguramiento de droga y la detención de dos mujeres , presuntas responsables de delitos relacionados con la venta de narcóticos.

El despliegue fue encabezado por un grupo especial de la Fiscalía del Estado , procedente de Saltillo, y contó con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional .

Uno de los cateos se llevó a cabo en el cruce de Juan de la Barrera y Agustín Melgar , en la colonia Nueva Imagen , donde los agentes estatales cercaron toda la manzana. Los otros dos operativos se realizaron en las colonias Villa Fontana y Los Pinos .

De acuerdo con la Fiscalía, en los tres puntos se decomisó droga , principalmente cristal , una sustancia altamente adictiva que, al ser mezclada con fentanilo , representa un grave riesgo de muerte por paro cardiaco .