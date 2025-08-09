Catean viviendas y quinta en operativo antidrogas; detienen a dos mujeres

Piedras Negras, Coah. – La lucha contra el narcomenudeo en Piedras Negras se intensificó este fin de semana con un operativo simultáneo que resultó en tres cateos, el aseguramiento de droga y la detención de dos mujeres, presuntas responsables de delitos relacionados con la venta de narcóticos.
El despliegue fue encabezado por un grupo especial de la Fiscalía del Estado, procedente de Saltillo, y contó con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.
Uno de los cateos se llevó a cabo en el cruce de Juan de la Barrera y Agustín Melgar, en la colonia Nueva Imagen, donde los agentes estatales cercaron toda la manzana. Los otros dos operativos se realizaron en las colonias Villa Fontana y Los Pinos.
De acuerdo con la Fiscalía, en los tres puntos se decomisó droga, principalmente cristal, una sustancia altamente adictiva que, al ser mezclada con fentanilo, representa un grave riesgo de muerte por paro cardiaco.
Estas acciones fueron reforzadas tras múltiples denuncias ciudadanas que señalaron puntos activos de venta de estupefacientes en distintos sectores del municipio. Actualmente, la dependencia tiene identificadas al menos 10 colonias con reportes activos de narcomenudeo, incluyendo:
Mundo Nuevo, Centro, Vista Hermosa, Buena Vista, Villa Real, Acoros, Villas del Carmen, Montes, Argentinas, CROC, Bravo, Villa de Fuente, San Joaquín y Cumbres.