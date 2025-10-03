Droga y cuatro detenidos tras cateo en barbería de la colonia Central

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de investigación realizaron un cateo en una barbería ubicada en la colonia Central, que resultó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de droga y objetos relacionados con actividades ilícitas.

El operativo fue ejecutado tras una denuncia anónima, lo que permitió liberar una orden judicial, según informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

En el lugar fueron aseguradas dos bolsas con marihuana y cocaína, una báscula gramera, y otros artículos vinculados con la presunta venta de estupefacientes. Los detenidos fueron identificados como José de Jesús N., José N., Jesús N. y Abraham N., y quedaron a disposición del Ministerio Público.

"El caso sigue bajo investigación y en un plazo de 48 horas se definirá la situación jurídica de los detenidos", puntualizó Gómez Rodríguez.

El establecimiento permanece bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias correspondientes.