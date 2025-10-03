Presentan oficialmente el Rodeo Saltillo 2025 en gira por la región norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En el marco de una gira de promoción por la región norte del estado, autoridades de la Secretaría de Turismo de Coahuila presentaron oficialmente el Rodeo Saltillo 2025, que se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre con un ambicioso programa de actividades y la expectativa de superar los 60 mil asistentes.

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, encabezó la presentación, acompañada por la subsecretaria Martha Elena Moncada Zertuche, quien también forma parte del comité organizador. Durante la rueda de prensa celebrada en esta frontera, se destacó que el evento dejará una derrama económica estimada en 40 millones de pesos.

"El Rodeo Saltillo será una gran fiesta familiar con lo mejor del rodeo profesional, música en vivo, gastronomía, competencias y cultura. Es una forma de mostrar la hospitalidad y grandeza de nuestra gente, como lo ha instruido el gobernador Manolo Salinas", expresó Amezcua.

Entre las actividades más destacadas se incluyen:

Rodeo Nacional de Barriles

Súper Bull

Rodeo de las Estrellas

Champion del Grill de Coahuila

Fuego en Familia (competencia culinaria)

Exposición Nacional ANGUS, con 25 ganaderías y más de 200 cabezas de ganado

Además, para los más pequeños se instalará el Pequeño Oeste, una zona interactiva con juegos y actividades temáticas. También se promoverá la ya famosa ruta Vinos y Dinos, una experiencia turística que combina los viñedos coahuilenses con sitios paleontológicos únicos en el país.

Durante el evento en Piedras Negras también estuvieron presentes:

Guillermo Ruiz Guerra, diputado local

Lydia González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo

Angélica Rodríguez Bruno, presidenta de la OCV Piedras Negras

Benito Martínez González, presidente de Canaco local

La subsecretaria Moncada recordó que Coahuila es actualmente el segundo estado más seguro del país, lo que garantiza un ambiente propicio para recibir turismo nacional e internacional. También destacó la colaboración con ciudades texanas como Del Río y Eagle Pass, cuyas comunidades han participado en ediciones anteriores.

Finalmente, las autoridades reiteraron la invitación abierta a toda la ciudadanía para asistir y vivir una experiencia única que consolida a Coahuila como un referente del turismo de rodeo en México.