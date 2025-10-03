Rechaza alcalde Jacobo Rodríguez freno judicial en caso SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Aunque un juez federal otorgó una suspensión provisional que frena la destitución de Lorenzo Menera, actual gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS), y mantiene en funciones al actual consejo directivo, el alcalde Jacobo Rodríguez aseguró que su gobierno no ha renunciado al proceso de reestructuración del organismo.

El edil confirmó que respetarán la medida cautelar emitida por el Juzgado Tercero de Distrito, la cual impide realizar sesiones de Cabildo relacionadas con la remoción de Menera o de los nueve consejeros impugnados. Sin embargo, indicó que esperarán la audiencia incidental programada para el 9 de octubre, donde se definirá si la suspensión se mantiene de forma definitiva.

Durante la declaración, Rodríguez cedió la palabra a su asesor jurídico, Gilberto Múzquiz, quien aclaró que el fallo no afecta derechos laborales ni prestaciones del personal de SIMAS, y reiteró que el Municipio continuará defendiendo la legalidad de sus actos ante el Poder Judicial.

Rodríguez también aseguró que el conflicto con Menera no es personal, sino político, argumentando que el actual gerente "no va a dar resultados" al frente de la paramunicipal.

El expediente 1077/2025 establece que el Ayuntamiento debe abstenerse de ejecutar cualquier acto relacionado con la remoción del consejo directivo hasta nuevo aviso. En caso de que los organismos que designaron a los consejeros o el propio consejo soliciten la salida del gerente, el juzgado deberá ser notificado para valorar una posible modificación de la suspensión.

Mientras tanto, el actual consejo de SIMAS queda blindado frente a cualquier intento de destitución por parte del Cabildo.