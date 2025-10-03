Frena juez intento de destituir a Menera de SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un juez federal otorgó una suspensión provisional al gerente general del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera, así como a nueve consejeros del organismo, lo que impide al Cabildo de Piedras Negras ejecutar los acuerdos aprobados en la sesión del pasado 30 de septiembre, donde se intentó su destitución.

De acuerdo con el expediente 1077/2025, el Juzgado de Distrito ordenó al Ayuntamiento abstenerse de aplicar las consecuencias del acto reclamado —la revocación de los consejeros y la remoción del gerente— hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

La resolución representa un nuevo revés jurídico para el alcalde Jacobo Rodríguez, quien promovía la reestructuración del consejo directivo de SIMAS, argumentando pérdida de confianza y presuntas irregularidades en la gestión.

El juez también instruyó a las autoridades municipales a no convocar ni celebrar sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias, relacionadas con este tema mientras la medida cautelar esté vigente.

Además, el fallo establece que, si los organismos que designaron a los consejeros para el periodo 2025–2027, o el propio consejo, presentan una solicitud formal de remoción del gerente, el juzgado deberá ser notificado de inmediato para determinar si es procedente modificar la suspensión.

Hasta que no se emita una resolución definitiva, el Cabildo queda impedido de ejecutar cualquier acción administrativa o legal contra Menera y los consejeros, quienes permanecen temporalmente blindados frente a la ofensiva política del gobierno municipal.