Condenan a hermanos gemelos de 14 años por homicidio de enfermero en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras varios meses de proceso judicial, Román N. y Cristian N., hermanos gemelos de 14 años, fueron condenados a tres años de internamiento y al pago de un millón y medio de pesos por concepto de reparación del daño, además de una multa económica de 7 mil 800 pesos, luego de ser hallados culpables del homicidio de un enfermero del IMSS en esta ciudad.

Los hechos ocurrieron el viernes 2 de mayo, en la colonia La Laja, cuando la víctima, identificada como Víctor Antonio Mijares, de 40 años, citó a los menores mediante engaños y los llevó a su vivienda, donde presuntamente los drogó y abusó sexualmente de ellos. En respuesta, los adolescentes tomaron un cuchillo y lo atacaron en 33 ocasiones, causándole la muerte.

Tras el crimen, los hermanos huyeron del lugar, pero fueron localizados y detenidos por las autoridades. Posteriormente, fueron trasladados al Centro de Internamiento Juvenil en Saltillo, donde enfrentaron un proceso judicial por el delito de homicidio calificado con brutal ferocidad.

El fallo condenatorio fue emitido el 3 de octubre, luego de que el juez del caso determinara que existían pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los adolescentes.

Aunque el Código Penal para Adolescentes contempla hasta cinco años de internamiento en casos de delitos graves, por tratarse de menores de 14 años, la pena se limitó a tres años, el máximo permitido por la ley en este rango de edad.