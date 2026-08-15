Cateo en Buena Vista Norte asegura marihuana y detiene a individuo de 53 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una denuncia anónima por presunta venta de drogas derivó en un cateo en la colonia Buena Vista Norte, donde agentes de la Fiscalía General de Justicia aseguraron marihuana y detuvieron a un hombre de 53 años.

El detenido, identificado como Santana N., quedó a disposición de un juez luego de que concluyera el plazo de 48 horas establecido para su detención. Durante la audiencia inicial se determinará su situación jurídica.

Detalles del cateo

El operativo se realizó en dos domicilios de la calle Daniel Farías, luego de que las autoridades obtuvieran una orden de cateo a partir de señalamientos sobre la posible comercialización de estupefacientes y la presencia de otros objetos ilícitos en el sector.

Tras ingresar a los inmuebles, los agentes localizaron y aseguraron marihuana, además de detener a Santana N., quien posteriormente fue presentado ante la autoridad judicial.

Acciones de la autoridad

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que uno de los inmuebles permanece asegurado, mientras un área especializada de la dependencia determina las acciones que procederán respecto al lugar.

El funcionario señaló que los cateos forman parte de las investigaciones derivadas de denuncias y reportes ciudadanos, y precisó que durante 2026 se han realizado 78 diligencias de este tipo en Piedras Negras, en la mayoría de las cuales se han concretado detenciones.