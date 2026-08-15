Casi 600 mil; Inicia distribución de libros de texto en Piedras Negras y zonas cercanas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Concluida la entrega de útiles escolares a planteles de la Región Norte y Cinco Manantiales, la oficina de Servicios Educativos inició esta semana la distribución de los libros de texto que serán utilizados durante el próximo ciclo escolar.

La entrega de libros de texto

El titular de la dependencia, profesor Benito Luis Costilla, informó que la entrega comenzó el lunes en Ciudad Acuña y continuará en la Región Cinco Manantiales.

A partir de la próxima semana, agregó, el material será distribuido a las distintas supervisiones escolares de Piedras Negras, que concentran 206 planteles.

Estrategia de distribución

Costilla señaló que inicialmente se recibió un volumen cercano a 600 mil libros de texto destinados a las escuelas de educación básica de la región.

Explicó que la distribución se realiza conforme a una estrategia y un cronograma establecidos, con el objetivo de concluir la entrega antes del inicio del próximo ciclo escolar, previsto para septiembre.