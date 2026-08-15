Coahuila refrenda liderazgo nacional contra el rezago educativo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Coahuila mantiene el primer lugar nacional en el combate al rezago educativo entre personas mayores de 15 años, afirmó Jaime Bueno Zertuche, director general del Instituto Estatal de Educación para los Adultos.

El funcionario atribuyó este resultado a la continuidad de las acciones para ampliar las oportunidades de estudio, de manera que más personas puedan concluir la primaria y secundaria, así como incorporarse a procesos de alfabetización.

Acciones de la autoridad

Señaló que otro de los rubros en los que Coahuila ha destacado desde hace años es el combate al analfabetismo y la generación de oportunidades para que la población concluya la educación secundaria.

Bueno Zertuche indicó que para este año se estableció la meta de entregar más de 25 mil certificados a personas que concluyan procesos de alfabetización o sus estudios de primaria y secundaria.

Detalles confirmados

Añadió que, mediante estas acciones, se busca mantener el avance de la entidad en la reducción del rezago educativo y ampliar el acceso a la educación para la población mayor de 15 años.