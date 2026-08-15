Capturan a hombre por retener a expareja en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La denuncia de una mujer que aseguró haber sido retenida contra su voluntad dentro de su propio domicilio derivó en la detención de su expareja sentimental, en la colonia Ácoros.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia, los hechos ocurrieron en una vivienda de la calle Guanacastle, donde Brandon Miguel N., de 30 años, presuntamente impidió que la mujer abandonara el inmueble.

Ante la situación, la afectada pidió auxilio a gritos. El hombre habría optado por retirarse del domicilio antes de que arribaran las autoridades, lo que permitió que la mujer saliera posteriormente y acudiera ante las instancias correspondientes para denunciar lo ocurrido.

Acciones de la autoridad

A partir de la denuncia, el Centro de Empoderamiento de la Mujer, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, gestionó ante un juez una orden de aprehensión contra el señalado.

Una vez liberado el mandamiento judicial, agentes investigadores localizaron y detuvieron a Brandon Miguel N., quien quedó sujeto al procedimiento correspondiente.

Detalles confirmados

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, informó que el detenido será presentado ante un juez en audiencia inicial, donde se determinará su situación jurídica por los hechos que se le atribuyen.