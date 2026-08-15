Detienen a hombre de 51 años por presunto abuso sexual contra menor

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una investigación iniciada tras la denuncia presentada por una menor de 12 años derivó en la detención de Julio César N., de 51 años, señalado por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra el imputado, quien fue localizado y asegurado luego de que la Fiscalía integrara la carpeta de investigación correspondiente.

Detalles confirmados

Los hechos ocurrieron en el Residencial Tecnológico, en Piedras Negras. Tras lo sucedido, la menor acudió acompañada de su madre ante el Ministerio Público del Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde se formalizó la denuncia.

Con los datos recabados durante las primeras diligencias, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, posteriormente ejecutada por los agentes investigadores.

Acciones de la autoridad

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que Julio César N. quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica durante la audiencia inicial.

El funcionario señaló que la Fiscalía continuará con la integración de datos de prueba para fortalecer el expediente y buscar que el imputado sea vinculado a proceso.