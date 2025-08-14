Cateo en casas de citas revela presunta prostitución de menores

Piedras Negras, Coah. – Dos mujeres fueron presentadas ante la Fiscalía tras un cateo realizado en casas de citas ubicadas en las colonias Nueva Imagen y Villa Fontana, donde presuntamente se ejercía la prostitución, incluyendo casos de menores de edad, informaron autoridades locales.
Según los reportes, la línea de investigación se inició a raíz de denuncias por corrupción de menores y prostitución de mujeres adultas. Una de las detenidas fue identificada como María "N", mientras que la otra permanece sin ser plenamente identificada.
El caso está siendo atendido por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres y Niñas, también conocida como Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, con el apoyo de un grupo especial de agentes de la Policía de Investigación Criminal.
No se descarta que esta red de prostitución haya operado durante varios años. Las autoridades indicaron que podrían cumplimentarse órdenes de aprehensión adicionales en las próximas horas. La carpeta de investigación continúa abierta y las diligencias siguen en curso.