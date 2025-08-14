Cateo en casas de citas revela presunta prostitución de menores

Piedras Negras, Coah. – Dos mujeres fueron presentadas ante la Fiscalía tras un cateo realizado en casas de citas ubicadas en las colonias Nueva Imagen y Villa Fontana , donde presuntamente se ejercía la prostitución , incluyendo casos de menores de edad , informaron autoridades locales.

Según los reportes, la línea de investigación se inició a raíz de denuncias por corrupción de menores y prostitución de mujeres adultas. Una de las detenidas fue identificada como María "N" , mientras que la otra permanece sin ser plenamente identificada.

El caso está siendo atendido por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres y Niñas , también conocida como Fiscalía de las Mujeres y la Niñez , con el apoyo de un grupo especial de agentes de la Policía de Investigación Criminal .